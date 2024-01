Frauenchor Taubach sucht Mitstreiterinnen

Zu seinem 25-jährigen Gründungsjubiläum sang der Frauenchor Taubach in der Kirche St. Ursula (Archivbild).

Kultur in und um Weimar

Taubach In Vorbereitung auf Jubiläumskonzerte zum 30-jährigen Bestehen werden neue Sängerinnen gesucht

Die Sängerinnen des Taubacher Frauenchors suchen Mitstreiterinnen und laden zur Teilnahme an der wöchentlichen Chorprobe, demnächst am Donnerstag, 11. Januar, 19.30 Uhr ein. Treffpunkt ist das Vereinshaus in Taubach, Kirchplatz 6a.

Dem Frauenchor stehen in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen mit zwei großen Jubiläumskonzerten und vielen weiteren Auftritten bevor. Das Vokalensemble leitet Tim Model, der mit Freude und Engagement die Qualität des Chores zu steigern wisse durch ein breites Repertoire von Klassik bis Volkslied, von Pop bis Gospel, heißt es. Als Verstärkung gesucht werden sangesfreudige Frauen jeden Alters, mit und ohne Vorerfahrung, die Teil einer klingenden Gemeinschaft werden wollen.