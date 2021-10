Fraueninitiative aus Nigeria zu Gast in Weimar

Weimar. Die Initiative „Women’s Interfaith Council“ aus Nigeria ist nominiert für den Aachener Friedenspreis 2021 und berichtet in Weimar kurz vor der Preisverleihung von ihrer Arbeit in Afrika.

Einen Monat vor der Verleihung des Aachener Friedenspreises folgte die interreligiöse Fraueninitiative „Women’s Interfaith Council (WIC)“ aus dem afrikanischen Land Nigeria einer Einladung der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Weimar und stellte ihr Friedensprojekt am Dienstagabend in der hiesigen Herderkirche vor. „Ihr Engagement für den Frieden und den interreligiösen Dialog ist nicht nur in Nigeria von großer Bedeutung und kann für uns in Weimar eine Inspiration sein, den Frieden und den Dialog zu suchen“, sagte Pfarrer Ramón Seliger. Moderiert wurde das Podiumsgespräch mit (von links) Elisabeth Abuk, Dolmetscherin Weng Gyang, Schwester Veronica Onyeanisi und Daharatu Ahmed Aliyu von Niklas Wagner vom Katholischen Forum Thüringen.