Der DGB-Kreisvorsitzende Torsten Lerche (links) und sein Vize Bern Unbescheid bei ihrer Aktion am Frauentag im vergangenen Jahr.

Frauentag in Weimar mit Nelken, Film und vielen Forderungen

Weimar. DGB-Kreisverband informiert auf dem Theaterplatz am 8. März unter dem Motto „Wandel ist weiblich!“.

Unter dem Motto „Wandel ist weiblich!“ steht die Veranstaltung des DGB-Kreisverbandes Weimar/Weimarer Land am Frauentag. Frauen, hieß es vorab zur Aktion am Dienstag, 8. März, von 10 bis 14 Uhr auf dem Theaterplatz, seien vielfach die Verlierer der Pandemie. „Systemrelevante und zum Teil schlecht bezahlte Arbeit wird größtenteils von Frauen geleistet“, so der Kreisverband.

Zum Frauentag will er über seine Forderungen informieren. Dazu zählt der DGB faire Chancen in der digitalen Arbeitswelt, die Gleichstellung als Querschnittsaufgabe in der Klimapolitik, die gesellschaftliche und finanzielle Aufwertung sozialer und personenbezogener Dienstleistungen und letztendlich gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit.

„Selbstverständlich fehlen auch nicht die Nelken, die unter Beachtung von aktuellen Corona-Hygieneregeln an Frauen überreicht werden“, so der DGB. Zudem zeigt er ab 19 Uhr im Vereinshaus „Zur Linde“ in Ehringsdorf mit anschließendem Gespräch den Film „Die Unbeugsamen“.

Angekündigt sind zum Frauentag zudem von 16 bis 18 Uhr ein Infostand der Weimarer Linken an der Ecke von Wieland- und Geleitstraße sowie von 14 bis 19 Uhr auf dem Theaterplatz eine privat angemeldete Versammlung unter dem Titel „Frauenkampftag“.