Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freie Plätze: Chance für Nachzügler

Der Yiddish Summer Weimar startet am Donnerstag, 30. Juli, 10 Uhr, mit einem ersten Workshop. „Lerne das jiddische Alphabet“ ist der dreitägige Intensivkurs unter Leitung mit Janina Wurbs überschrieben. Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen des jiddischen Alphabets in Quadrat- und Schreibschrift. Weitere Workshops starten am Montag, 3. August, dann Open Air und zwar die Youth Klezmer Band, der Workshop Instrumentalmusik mit Susi Evans und Szilvia Csaranko und der Workshop Jiddisches Lied. In einigen Workshops gibt es noch freie Plätze. Alle Gesangs- und Instrumental-Workshops werden 3 Stunden täglich angeboten, entweder morgens oder nachmittags. Das Eröffnungskonzert des Yiddish Summer – „Klezmer aus der Neuen Welt“ – findet am Donnerstag, 30. Juli, in Eisenach statt. Das Konzert wird in Weimar am Samstag, 1. August, 19.30 Uhr, auf dem Herderplatz wiederholt.

yiddishsummer.eu/de/haupt/workshops/anmeldung.html