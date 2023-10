Lezzueck Coosemans leitet einen Workshop in der Weimarer Mal- und Zeichenschule (Archiv-Foto).

Freie Plätze für Hobbykünstler in Weimar

Weimar. Die Weimarer Mal- und Zeichenschule sucht Kunstinteressierte für zwei Kurse im Oktober.

Für zwei Workshops der Weimarer Mal- und Zeichenschule im Oktober sind noch freie Plätze zu vergeben. Einen davon leitet Lezzueck Coosemans am 20. und 21. Oktober. Seine Idee ist, ein Ölgemälde in nur elf Stunden zu fertigzustellen. Kursteilnehmende erwarten Streifzüge in die Welt der Perspektive, der Farblehre und des Arbeitsmaterials. Ölfarben werden im Kurs eigenhändig aus Pigmenten hergestellt. Der Workshop ist geeignet für Einsteigerinnen und Einsteiger, sowie Fortgeschrittene.

Im Keramikworkshop mit Sylvia Bohlen am 27. und 28 Oktober entstehen größere unglasierte Tierplastiken aus Terrakotta, die geeignet sind, sie im Freien aufzustellen.

Anmeldung: www.malschule-weimar.de