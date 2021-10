Freie Plätze für Weimarer Jugend-Veranstaltung „Festival der Möglichkeiten“

Weimar. Die diesjährige Veranstaltung für Kinder und Jugendliche steht unter dem Motto „Zukunftslabor“. Eine spontane Anmeldung ist noch möglich.

Für das diesjährige „Festival der Möglichkeiten“ vom 25. bis 29. Oktober sind noch Plätze frei, teilt Dirk Wendelmuth, Mitbegründer des Kinder- und Jugendzirkus Tasifan, mit.

In diesem Jahr heißt das Motto „Zukunftslabor“. In 15 Workshops können sich 11- bis 16-Jährige an vier verschiedenen Orten in Weimar etwa bei Tanz und Akrobatik mit aktuellen Themen auseinandersetzen.

Anmeldung erbeten per E-Mail: anmeldung@tasifan.de