Freie Plätze in Malkursen

Noch freie Plätze hat die VHS Weimar im Wochenendkurs „Collage“, der am Freitag und Samstag, 2. und 3. Oktober, im VHS-Haus am Graben 6 stattfindet und von Doris Zimmermann-Geib geleitet wird. Ebenfalls noch freie Plätze gibt es im Kurs „Freies Zeichnen und Malen“ bei Heike Dittrich. Der Kurs richtet sich an Kunstinteressierte mit und ohne Vorkenntnisse(n). Er bietet ein begleitetes freies Zeichnen und Malen, das sowohl in der Natur als auch im Atelierraum stattfindet. Um Anmeldung wird gebeten.