Wie hoch die Gewinnausschüttung der Zentralklinik an die Stadt tatsächlich diesmal ausfällt, steht noch nicht fest.

Freie Wähler stoppen den Haushaltsbeschluss in Bad Berka

Vorerst noch kein grünes Licht für den Haushalt 2020 der Kurstadt: Nach langen Debatten in der Stadtratssitzung am Montagabend im Bad Berkaer Rathaus und einem erfolgreichen Antrag der Freien Wähler, die Ausgaben im Verwaltungshaushalt um 750.000 Euro zu kürzen, zog Bürgermeister Michael Jahn (CDU) die Beschlussvorlage zum Etat zurück. Als „Schlag in die Magengrube“ kommentierte das Stadtoberhaupt das Ergebnis der Sitzung. „Und zwar nicht nur für mich, sondern für die Verwaltung und vor allem für die Bürger. Denn wenn diese Kürzungen umgesetzt werden, ist definitiv jeder betroffen.“