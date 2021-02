Freigeist-Stipendium für Elena Vogman

Weimar. Wahnsinn, Medien, Milieus: Ein Forschungsvorhaben an der Bauhaus-Uni erhält eine umfangreiche Förderung der Volkswagen-Stiftung.

Die Literatur- und Medienwissenschaftlerin Dr. Elena Vogman, Bauhaus-Universität Weimar, erhält ab 1. Juni das renommierte Freigeist-Stipendium der Volkswagen-Stiftung. Ihr Forschungsprojekt „Madness, Media, Milieus. Reconfiguring the Humanities in Postwar Europe“ (Wahnsinn, Medien, Milieus) wird über sechs Jahre an der Fakultät Medien der Bauhaus-Uni mit rund 1,2 Millionen Euro gefördert.. 100 junge Forscher hatten ihre Projekte eingereicht, neun erhielten eines der begehrten Stipendien.