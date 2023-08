Der bekannte Erfurter Slam-Poet Andreas in der Au betreut die Weimarer Workshops.

Freiheit ist Thema an Weimarer Schulen

Weimar. Weimars Jenaplan-Schule und Dichter-Gymnasien folgen dem Aufruf der Stadt zum Poetry Slam, der sich um das Thema Freiheit drehen soll.

2024 wird das Grundgesetz der Bundesrepublik 75 Jahre alt. Gleichzeitig blickt Deutschland dann auf 35 Jahre Mauerfall zurück – Gründe, um im kommenden Jahr auf ganz unterschiedliche Weise den Begriff und den Wert von Freiheit näher zu beleuchten.

Auf Initiative der Stadt Weimar steht das Thema „Freiheit“ schon in den kommenden Tagen auf dem Lehrplan der Gemeinschaftsschule Jenaplan, des Goethegymnasiums und des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Die Schulen hatten sich nach einem Aufruf der Stadt um die Teilnahme an einem Poetry-Slam-Projekt beworben.

Junge Perspektiven für die Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit

Rund 140 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen neun bis zwölf werden sich dem Thema nun auf poetische Weise nähern. Dabei unterstützt werden sie in vier mehrtägigen Workshops von Andreas in der Au, kurz AIDA, einem der renommiertesten Slam-Poeten im deutschsprachigen Raum.

„Ich bin gespannt, welche Gedanken die Jugendlichen zum Thema Freiheit haben, wie sie sich dem Thema nähern und welche Aspekte ihnen dabei besonders wichtig sind. Ich freue mich, dass es gelungen ist, die Schulen und vor allem so viele Jugendliche für unsere Idee zu begeistern. Das Projekt ist damit deutlich größer geworden als wir ursprünglich geplant hatten,“ betonte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).

Ziel ist es, dass einige der teilnehmenden Jugendlichen ihre Texte anlässlich der Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober im Weimarer Reithaus präsentieren und so junge Perspektiven die Veranstaltung maßgeblich mitgestalten. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre fertigen Texte zuvor am 12. September bei einem öffentlichen Vorentscheid im Mon Ami. Der Eintritt zum Poetry Slam um 18 Uhr ist frei.