Freiluft-Kino im Weimarer Kulturhof

Weimar. Das Freiluft-Kino im Kulturhof des Mon Ami wird mit dem Film „Maudie“ fortgesetzt.

Zum Freiluftkino wird am Donnerstag, 15. Juli, ab 22 Uhr in den Kulturhof des Mon Ami eingeladen. In „Maudie“ wird die wahre und sehr berührende Geschichte von Everett und Maud erzählt, die beide vom Leben nie begünstigt wurden, aber durch die Liebe füreinander das größte Glück fanden“. Noch in ihren letzten Jahren erlebt Maud ihren Durchbruch als Folk-Art-Künstlerin. Ihre Werke hängen heute in Kunstsammlungen weltweit.