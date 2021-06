„Freischütz“ feiert 200. Jubiläum – und Weimars Hochschule feiert mit

Weimar. Weimarer Hochschule und Dresdner Museum erinnern an Erstaufführung der „ersten deutschen Nationaloper“ im Jahr 1821.

Mit drei Konzerten und einem Symposium feiert die Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar den 200. Jahrestag der Uraufführung der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber. In Kooperation mit dem Carl-Maria-von-Weber-Museum Dresden wird das runde Jubiläum im Saal des Weimarer Mon Ami vom 2. bis 4. Juli sowohl musikwissenschaftlich als auch konzertant gewürdigt. Das teilte die Weimarer Hochschule gegenüber unserer Zeitung mit. Sie verwies dabei zugleich darauf, dass der Zugang zu den Veranstaltungen pandemie- und platzbedingt sehr begrenzt und für die allgemeine Öffentlichkeit nicht möglich ist.

Den Beginn des Gedenkens setzt am Freitag, 2. Juli, ab 19.30 Uhr das Festkonzert „200 Jahre Freischütz“ mit einer Freischütz-Suite, dem Siegfried-Idyll Richard Wagners sowie gesprochenen Texten von Dante Alighieri bis Stefan George. Dieses Festkonzert, das Studierende der Hochschule unter der Leitung von Mauricio Sotelo-Romero geben, ist lediglich hochschulöffentlich. Aufgrund des Hygienekonzeptes ist die Platzanzahl auf 80 begrenzt, am Einlass müsse die studentische „thoska“-Karte vorgezeigt werden.

Auch die Wiederholung des Festkonzerts am Sonntagabend ist intern, betonte die Weimarer Hochschule, ebenso wie ein Gesprächskonzert am Samstagabend. Mit Wolf-Günter Leidel am Klavier und Tom Adler als Rezitator geht es dabei um „Das Ewig Weibliche? Frauenfiguren bei Beethoven, Weber und Wagner.“

Im Rahmen des ebenso nur hochschulöffentlichen Symposiums gibt es am Samstag und Sonntag verschiedene Vorträge zur Entstehung, zur inhaltlichen Symbolik, zu zeitgenössischen Aufführungen in Weimar und Altenburg sowie zur Frage nach dem Aktualitätsanspruch des „Freischütz“. Zu Gast ist hier Romy Donath, Leiterin des Carl-Maria-von-Weber-Museums in Dresden, die über die Entstehung der Oper im Kreis der Dresdner Romantik spricht. Weitere Vortragende sind die Musikwissenschaftler Christoph Meixner, Tom Adler und Richard Erkens aus Weimar.

Zum Hintergrund teilte die Hochschule mit: Kaum ein musikdramatisches Werk prägte das 19. Jahrhundert so wie „Der Freischütz“ von Friedrich Kind und Carl Maria von Weber, welche als „erste deutsche Nationaloper“ rezipiert wurde. Die Verschmelzung von volkstümlichen Melodien, einer Handlung mit schauerlichen Elementen und Webers komplexer Partitur begeisterten nicht nur bei der Uraufführung am 18. Juni 1821: Bis heute ziehe „Der Freischütz“, der am 4. Mai 1822 am Weimarer Hoftheater zur Erstaufführung gelangt war, die Menschen in seinen Bann.