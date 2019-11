Freiwillige bringen in Blankenhain 300 Sträucher in die Erde

Der nächste Arbeitseinsatz in der Lindenstadt: Rund zwei Dutzend große und kleine Blankenhainer brachten an zwei Tagen auf dem neu gestalteten Spielplatz am Ententeich 300 Strauch-Pflanzen in die Erde. Nachdem Anfang November bereits die Grundschule dem Aufruf zu einer Putzaktion unter dem Motto „MSM – Machen statt meckern“ gefolgt war, ließen sich diesmal auch Erwachsene motivieren, um nach demselben Leitmotiv etwas in ihrer Stadt zu bewegen.

Ohne Gummistiefel ging diesmal nichts

Zum Start der Aktion waren die nötigen Pflanzlöcher bereits zum Großteil ausgehoben, so dass die etwa 60 Zentimeter hohen Pflanzen eingesetzt werden konnten. Die härteste Herausforderung stellte die Bodenbeschaffenheit dar: Stundenlanger Regen hatte zuvor das Erdreich aufgeweicht, ohne Gummistiefel ging nichts. Da kam die Überraschung einer Anwohnerin gerade recht: Als sie von der Aktion Wind bekam, kochte sie Kakao und servierte ihn den fleißigen Helfern zum Aufwärmen.

Grassamen folgt noch in diesem Herbst

Schnell fanden sich Teams zusammen, die sich um den Erdnachschub zum Einpflanzen kümmerten, die Schubkarren füllten, weitere Pflanzlöcher aushoben oder einpflanzten. Auch der Blankenhainer Bürgermeister Jens Kramer packte tatkräftig mit an. Am Sonntagmittag waren alle Pflanzen im Boden. In den nächsten Tagen wird der zukünftige Spielplatz, wenn die frische Erde abgetrocknet ist, noch einmal abgezogen – dann säen die Bauhof-Mitarbeiter dort Grassamen aus. Bis zur Eröffnung im Frühjahr kann sich so Wurzelwerk bilden, welches dem Boden die nötige Stabilität verleiht.

Vor allem dank einer 40.000-Euro-Spende des ortsansässigen Farbpigmente-Herstellers Grafe lässt die Stadt den Spielplatz seit einigen Monaten in ein Schmuckstück verwandeln. Seit dem September stehen die neuen Geräte – eine große Spielkombination, Seilbahn, Doppelschaukel und ein Balancierelement werden künftig die Knirpse der Lindenstadt begeistern. Mit 8175 Klicks bei der Fanta-Initiative 2018 (Platz 19) hatten die Blankenhainer zudem eine Prämie von 1250 Euro ergattert.