Freiwillige für FSJ Kultur

Die Stiftungen der Sparkasse Mittelthüringen (im Bild: das Regionalcenter am Graben in Weimar) suchen eine(n) Freiwillige(n) für ein FSJ Kultur.

Noch bis 15. März können sich 16- bis 26-Jährige bei der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kultur bewerben. Auch die Sparkassenstiftung Erfurt gehört zu den Einsatzstellen, wo Freiwillige ihr kulturelles Engagement mit persönlicher und beruflicher Weiterbildung verbinden können. Zudem kann der/die Freiwillige auch in den übrigen gemeinnützigen Stiftungen der Sparkasse Mittelthüringen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das FSJ Kultur beginnt am 1. September und endet am 31. August 2022.