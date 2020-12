Freiwillige Nikoläuse auf Tour durch Niederzimmern

Das Corona-Jahr ging an Niederzimmerns Feuerwehr nicht spurlos vorüber. Der Feuerwehrverein konnte keine der traditionellen Dorfveranstaltungen ausrichten. Auch die Jugendarbeit in der Wehr musste stark eingeschränkt werden. Für die Kinder im Ort ließen sich die Kameradinnen und Kameraden dennoch etwas Besonderes einfallen. Sie überraschten sie mit einer Nikolaus-Aktion.

Kinder bis 14 Jahre konnten für die Aktion per E-Mail oder Post vorgemerkt werden. 112 Anmeldungen trafen ein. „Eine Zahl, die sehr gut zur Feuerwehr passt", sagt Vize-Wehrführer und Jugendwart Robert Klier.

In den Einkauf teilten sich die Wehrleute. Es waren Schoko-Nikoläuse, Gummibärchen, Schokoriegel, Lutscher, Lollys, Nüsse, Mandarinen, Äpfel und Dinge wie Stifte, Malhefte, Frisbeescheiben, Knete und Radierer zu besorgen. Mit Spenden wurde die Wehr von Globus Linderbach, Selgros und Melanie Gillsch unterstützt. Für das, was zu kaufen war, kam der Verein auf.

Bereits am Freitag kamen die freiwilligen Nikoläuse zusammen, um Geschenktüten zu packen und eine Route für die Bescherung zu planen. Zu dieser setzte sich die Wehr am Sonntag, 15 Uhr, mit Mund-Nase-Abdeckungen und Einmalhandschuhen ausgestattet und mit Abstand in Bewegung. Da kurzfristig noch einige Kinder mehr beschenkt werden wollten, überbrachte die Feuerwehr bis gegen 18.30 Uhr 132 Nikolaus-Tüten.

„Ganz viele Einwohner haben uns aus den Fenstern zugewunken, geklatscht und uns ganz liebe Worte zugerufen. Von vielen bekamen wir sogar selbst Geschenke als Dankeschön. Es war für uns großartig zu sehen, wie unsere Aktion bei Kindern und Erwachsenen angekommen ist“, bilanzierte Klier.