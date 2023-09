Freiwilligenwoche mit vielen Facetten startet in Weimar

Das Friedrich-Zimmer-Haus an der Eduard-Rosenthal-Straße in Weimar hat eine große Expertise bei der Betreuung von Senioren, die an Demenz erkrankt sind.

Weimar. Zehn Einrichtungen in Weimar freuen sich vom 9. bis 16. September bei Projekten über Unterstützung. Wo Interessierte mit anpacken können:

Wie stark ehrenamtliches Engagement machen kann, das erfahren Freiwillige aller Generationen in der Woche des ehrenamtlichen Engagements vom 8. bis 17. September in Weimar. Die Ehrenamtsagentur der Bürgerstiftung hat elf Mitmachaktionen zusammengestellt, mit denen sich zehn Weimarer Institutionen und Vereine in die Mitmach-Kampagne des Bundesnetzwerks bürgerschaftliches Engagement einbringen. Damit soll die Bedeutung und Vielfalt von Engagement sichtbar gemacht werden.

Tanzraum dekorieren, Bar betreuen und Gäste unterstützen

So sei beim „Bewegungsfest am Dichterweg“ des Ortsteilrats Oberweimar-Ehringsdorf am 9. September Unterstützung sowohl davor, danach und bei der Veranstaltung gefragt. Das Lebenshilfe-Werk Weimar-Apolda organisiert im Club Kramixxo&Waggong eine inklusive Disco. Gefragt sind Freiwillige, die den Tanzraum dekorieren, die Bar betreuen und die Gäste unterstützen. Wer Senioren bei einem kleinen Sportfest zur Seite stehen, sie motivieren und begleiten möchte, ist im Friedrich-Zimmer-Haus willkommen. Wer indes nicht nur einen Tag ein Ehrenamt übernehmen möchte, erhält bei der Mach-Bar der Ehrenamtsagentur, einer „Ehrenamtsbörse am Küchentisch“, einen Überblick über vier Einsatzstellen für langfristiges Engagement. Nachfolgend die Übersicht:

Ortsteilrat Oberweimar/Ehringsdorf 9. September, 10 bis 14 Uhr, „Bewegungsfest am Dichterweg“, Anmeldung, Telefon: 03643/494399

Ortsteilrat Weimar-Nord 9. September, 16.30 bis 18 Uhr, Ortsteilspaziergang ab Eiserne Brücke

Aids-Hilfe 11. September, 10 bis 17 Uhr, kleine handwerkliche Aufgaben in den Vereinsräumen, Kontakt: Telefon: 0176/50343926

Lebenshilfe-Werk 12. September, 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr, und 14. September, 10 bis 12 Uhr, Vorlese-Aktionen in der „LebensArt am Palais“, Eingang Windischenstraße/Ecke am Palais, Kontakt und Anmeldung, Telefon: 03643/743288 und 0173/8215995

Flüchtlingssozialarbeit der Caritas, Thomas-Müntzer-Straße 18 12. September, ab 10 Uhr, Helfer/innen für das Café gesucht, Anmeldung unter Telefon: 0176/47358727

Seniorenheim Sophienhaus 12. September, 15 Uhr, Sammeltassen-Kaffeetrinken, Kuchen und kulturelle Beiträge für die Kaffeetafel, Anmeldung, Telefon: 03643/24102170

Ehrenamtsagentur 12. September, 18 bis 20 Uhr, Mach-Bar, VHS, Am Graben 6 (Küche, 2. OG, keine Anmeldung erforderlich)

Friedrich-Zimmer-Haus Rosenthalstr. 24, 13. September, 10 bis 13.30 Uhr, Bewegungstag, Aufbau der Stationen und Vorbereitung, Anmeldung, Telefon: 03643/888050 oder 03643/88802030

Lebenshilfe-Werk 15. September, 17 bis 21 Uhr, Disco Kramixxo &Waggong, Moskauer Straße, Kontakt und Anmeldung unter Telefon: 03643/743288 und 0173/8215995

Quartiermanagement West 16. September, 9.30 bis 12 Uhr, World Cleanup Day in West und Innenstadt, Kontakt unter Telefon: 0176/83820606 oder 0176/64654068.

Mehr Informationen: www.ehrenamt.buergerstiftung-weimar.de