Freunde und Fremde spenden nach Brand

Binnen kürzester Zeit hat der Dorfverein Süßenborn sein Ziel erreicht, die vom Brand am 21. Januar betroffenen beiden Familien mit mindestens jeweils 10.000 Euro Soforthilfe zu unterstützen. In dieser Woche hat der Verein seine Spendensammlung auf dem Portal Betterplace abschließen können, sagte der Vorsitzende Martin Wollschläger unserer Zeitung.

Binnen kaum mehr als einer Woche waren so allein 23.095 Euro zusammengekommen, weitere Spenden gingen zudem direkt auf dem Konto des Dorfvereins ein. Über die Internet-Plattform beteiligten sich 450 Privatpersonen und Unternehmen an der Unterstützung für die beiden Familien. Häufig kommentierten sie ihren Beitrag mit Worten der Zuversicht. „Übt Solidarität, wir haben alle genug und können teilen, das macht die Welt ein kleines Stück besser“, warb ein Spender um weitere Zuwendungen.

Einen großen Dank für die Hilfe sprach Daniel Ochsenfahrt im Namen aller Betroffenen aus. Im Unterstand für Fahrräder und Schlitten der Familie war das Feuer ausgebrochen, das dann auf die beiden anliegenden Wohnhäuser übergesprungen war. Sie sind seither unbewohnbar. Die Anteilnahme der Menschen, ob Nachbarn, Freunde oder Fremde, zeige ihnen, dass sie in dieser Situation nicht alleine dastehen, sagte der Familienvater.

Beide Häuser sind inzwischen komplett leergeräumt. Am Dienstag wurde das letzte unbrauchbar gewordene Mobiliar als Sperrmüll entsorgt. Vielleicht die Hälfte des Inventars, schätzt Daniel Ochsenfahrt, könne die vierköpfige Familie noch verwenden, die zurzeit bei der Familie seiner Frau Daniela untergekommen ist. Schlimmer wiegt indes die Befürchtung, dass das in Holzbauweise errichtete Gebäude, in das das Paar im Januar 2010 eingezogen war, abgerissen werden muss. „Noch weiß man nicht, wohin das Löschwasser überall geflossen ist“, sagte der Familienvater.

Steffen Rothe berichtete, dass er und seine Partnerin Anja Rechtenbach ebenso mit Helfern alle Möbel aus ihrem Brandhaus ausgeräumt haben. Eine Spezialfirma werde es jetzt in einen „hohlen Vogel“ verwandeln: Sämtliche Decken, Trockenbauten und Fußböden müssten entfernt werden, um die Folgen von Brand und Löschwasser zu beseitigen. Optimistisch betrachtet, rechne er damit, dass die dreiköpfige Familie Ende des Jahres wieder einziehen könne.

„Wir haben zuletzt nur noch funktioniert“, sagte Steffen Rothe zu den Strapazen der vergangenen Wochen. Zur wohltuenden Unterstützung, die die Brandopfer in dieser Zeit erfahren haben, gehört auch die Hilfe der Stadt. Sie übernahm nach Anfrage auf Wunsch der Familien die Kosten für die Reinigung der Matratzen.

Neben der Hilfsbereitschaft, die sie erfahren haben, schöpfen die Familien für die nächsten Wochen durch die Aussicht auf lange geplante Kuraufenthalte Kraft und Hoffnung: Bei Anja Rechtenbach wurde die Mutter-Sohn-Kur kurzerhand angesichts der Umstände auf den Papa ausgedehnt. Daniel Ochsenfahrt wird zwei Wochen mit der jüngeren Tochter bei einer Vater-Kind-Kur ausspannen dürfen. Danach kann sich Daniela Ochsenfahrt mit beiden Mädchen zwei Wochen vom Alltag erholen, der seit dem 21. Januar so ganz anders geworden ist, als er vorher für die vier Erwachsenen und drei Kinder war.