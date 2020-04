Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freundesbrief des Falkvereins

Exakt 2222 Euro von einem anonymen Spender erreichten den Falkverein. Die großzügige Spende fließt in das Projekt „Stadtrandfreizeit/Sommerurlaub“ für Kinder aus sozial schwachen Familien. Darüber informiert der Falkverein in seinem am Montag verschickten Freundesbrief.

www.johannesfalkverein.de