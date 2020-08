Freundeskreis feiert Goethe

Wie in jedem Jahr organisiert der Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums zum Geburtstag des Dichters am Freitag, 28. August, einen Veranstaltungskanon. Um 10 Uhr hält Volker Wahl den Festvortrag. „Mit dem Glockenschlag zwölf ...“ wird in Goethes Hausgarten auf den Jubilar angestoßen. Um 18 Uhr beginnt dort die traditionelle Geburtstagsfeier mit Bernd Lange vom DNT und Gitarrist Falk Zenker. Aufgrund der Pandemie-Vorschriften können leider nur angemeldete Teilnehmer an den Veranstaltungen teilnehmen.