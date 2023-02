Frida Kahlo als starke Frau und Künstlerin: Lesung mit Weimarer Autorin Annette Seemann

Weimar. Soroptimist Club Weimar lädt zu Lesung, Gespräch und Vortrag mit Annette Seemann in die Stadtbücherei.

Der Soroptimist Club Weimar feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Gründungsjubiläum. Daher wollen die Clubschwestern ihre Arbeit, Erfolge und die Frauen im Allgemeinen feiern. Die erste öffentliche Veranstaltung findet anlässlich des Internationalen Frauentages statt. Der Soroptimist Club Weimar lädt tags zuvor zu Gespräch, Lesung und Vortrag mit Annette Seemann, die am 7. März, 19 Uhr in der Weimarer Stadtbücherei ihr neues Buch „Viva la vida! Frida Kahlo“ mit im Gepäck hat.

Annette Seemann zeichnet darin das Bild einer starken Frau und Künstlerin und verarbeitet in ihrer Biografie erstmals die nach Öffnung der privaten Archive heute verfügbaren wissenschaftlichen Kenntnisse zu Frida Kahlos Leben und Werk, darunter auch ein psychologisches Gutachten von 1949/50. Die Autorin lebt seit über 20 Jahren in Weimar, ist Vorsitzende der Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek, Mitglied der Goethe-Gesellschaft in Weimar und der Literarischen Gesellschaft Thüringen.

Tickets zur Lesung gibt es in der Eckermann Buchhandlung oder per Mail an kranz@kranz-pr.de für 8 Euro, ermäßigt für 6 Euro. Die Erlöse des Abends gehen an den Margarethe-Geibel-Fonds der Bürgerstiftung Weimar.