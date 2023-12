Friedenslicht in Apolda

Apolda Dutzende von Familien holten sich das Friedenslicht am frühen Samstagabend im Rathaus ab

Dutzende von Familien nutzten am frühen Samstagabend die Möglichkeit, um sich im Foyer des Rathauses das Friedenslicht aus Bethlehem abzuholen. Verteilt wurde es per Kerze durch den amtierenden Bürgermeister von Apolda, Günter Ramthor (parteilos). Er hatte sich eigens für seine Premiere in dieser Angelegenheit in weinrotes Samtsakko geworfen und hatte sichtlich Spaß am Procedere. Zu Beginn hielt er eine kurze Ansprache, verwies auf die Notwendigkeit von Frieden angesichts des Krieges in der Ukraine und des Sterbens in Israel.

Der Ablauf sah unter anderem kurze Ansprachen von Diakon Daniel Pomm sowie Superintendent Gregor Heidbrink vor, der auch die Gitarre zum Gesang aller spielte.

Seit dem Jahre 2006 wird die Friedenslicht-Tradition auch in Apolda gepflegt. Die Spendenbüchse ging im Foyer übrigens zugunsten des Frauen- und Familienzentrums um.