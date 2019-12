Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedenslicht kommt auf den Weimarer Markt

Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt auch in diesem Jahr nach Weimar. Daran hat die katholische Herz-Jesu-Gemeinde erinnert. Und ebenso, dass es am Montag, dem 23. Dezember, ab 11 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt von Pfadfindern verteilt wird. Wer möchte, kann mit einer Laterne das Friedenslicht auch am Heiligen Abend und in den Weihnachtstagen von der Krippe der Herz-Jesu-Kirche mit nach Hause nehmen.