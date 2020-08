Frischluft für Weimar setzt der Bebauung Grenzen

Weimar. In den letzten zehn Jahren wurden keine neuen Gebäude oder Verkehrsanlagen mit negativer Wirkung errichtet

Seit dem Wochenende kann Weimar wieder durchatmen. Wochenlanges Hochdruckwetter ließ die Luft in der Stadt tagelang scheinbar stehen. Um so wichtiger sind sogenannte Frischluftschneisen oder Luftleitbahnen, die dafür sorgen, dass frische, kühle Luft in die Stadt gelangt.