Frist für Geschenke von Weimarer Stadtwerken rückt näher

Weimar. Unternehmen vergibt in diesem Jahr drei Elektrogeräte an Kinder- und Jugendeinrichtungen und erwartet dazu Bewerbungen.

Nur noch bis zum 30. Oktober können sich Weimarer Kinder- und Jugendeinrichtungen für die traditionelle Weihnachtsspendenaktion der Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH bewerben. Bereits seit vielen Jahren verzichtet der Energieversorger auf Weihnachtskarten und -geschenke für Geschäftspartner und stiftet stattdessen einer Einrichtung vorzugsweise ein energieeffizientes Elektrogerät.

Ihr 30-jähriges Jubiläum nehmen die Stadtwerke zum Anlass, dieses Mal gleich drei Einrichtungen ein Weihnachtsgeschenk zu überreichen. Interessierte können sich schriftlich darum bewerben und sollten angeben, was für ein Elektrogerät auf der Wunschliste steht.

In den vergangenen Jahren konnten sich schon viele Einrichtungen über diese besondere Weihnachtsüberraschung freuen: So bekam 2018 der Naturkindergarten in Schöndorf einen Laptop. Ein Jahr später erhielt der Fröbelkindergarten einen Elektroherd und im Vorjahr der Kindergarten „An der Windmühle“ einen neuen Gefrierschrank sowie der Musikkindergarten Niedergrunstedt einen Staubsauger.

Die formlosen Bewerbungen können per Mail an engagement@sw-weimar.de oder per Post eingereicht werden: Stadtwerke Weimar, Industriestraße 14, 99427 Weimar. Rückfragen vorab unter 03643/4341295.