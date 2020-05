Tannroda. Alle Unfallbeteiligten wurden in ein Klinikum eingeliefert, um sie dort umfassend zu untersuchen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frontal-Zusammenstoß bei Tannroda

Nach einem Frontal-Zusammenstoß musste die B87 zwischen Tannroda und Kranichfeld am Montagvormittag für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. Ein Rentnerehepaar in einem Opel Corsa war aus Richtung Kranichfeld kommend bei einsetzendem Regen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Ford Fiesta zusammengestoßen. Obwohl dessen Fahrerin laut Zeugen ihr Auto noch bis zum Stand herunterbremste, konnte sie den Unfall nicht verhindern.

Zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Tannroda eilten zur Unfallstelle, etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang von Tannroda. Alle Unfallbeteiligten wurden in ein Klinikum eingeliefert, um sie dort umfassend zu untersuchen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens gab es am Montag zunächst keine Angaben.

Warum der Opel in den Gegenverkehr geriet, muss die Polizei ermitteln. Denkbar ist nach ersten Erkenntnissen auch ein gesundheitliches Leiden.

Unfall auf B 87 bei Tannroda: Rentner gerät in Gegenverkehr Unfall auf B 87 bei Tannroda: Rentner gerät in Gegenverkehr Bei einem Unfall im Weimarer Land sind am Montagvormittag mehrere Menschen verletzt worden. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Stefan Eberhardt

Unfall auf B 87 bei Tannroda: Rentner gerät in Gegenverkehr Ein Rentnerehepaar war mit seinem Opel Corsa aus Richtung Kranichfeld kommend bei einsetzendem Regen nach links in den Gegenverkehr gekommen und dort frontal mit einem Ford Fiesta kollidiert. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Stefan Eberhardt

Unfall auf B 87 bei Tannroda: Rentner gerät in Gegenverkehr Obwohl die Fahrerin des Fiesta nach Zeugenaussagen ihren Wagen noch bis zum Stand herunterbremste, stieß der Opel mit ihr zusammen. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Stefan Eberhardt

Unfall auf B 87 bei Tannroda: Rentner gerät in Gegenverkehr Zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Tannroda eilten zur Unfallstelle, etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang Tannroda. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Stefan Eberhardt



Unfall auf B 87 bei Tannroda: Rentner gerät in Gegenverkehr Alle Unfallbeteiligten wurden in ein Klinikum eingeliefert, um sie dort zu untersuchen. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Stefan Eberhardt

Unfall auf B 87 bei Tannroda: Rentner gerät in Gegenverkehr Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Stefan Eberhardt

Unfall auf B 87 bei Tannroda: Rentner gerät in Gegenverkehr Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt. Weshalb das Rentnerehepaar im Opel Corsa in den Gegenverkehr geriet, muss jetzt durch die Polizei ermittelt werden. Die Bundesstraße war für etwas mehr als eine Stunde gesperrt. Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Stefan Eberhardt