Am Dienstag steht „Der Froschkönig“ auf dem Programm des Galli-Theaters in Weimar.

Froschkönig und sieben Geißlein im Galli-Theater in Weimar

Weimar. Zwei Veranstaltungen am Dienstag im Weimarer Galli-Theater.

Das Weimarer Galli-Theater lockt an diesem Dienstag mit gleich zwei Aufführungen. Um 16 Uhr steht „Der Wolf & die 7 Geißlein “ auf dem Spielplan: Wie soll die Mutter ihren Kindern nur beibringen, dem Wolf nicht die Tür zu öffnen, wenn sie nicht da ist? All ihr Bemühen fruchtet letztlich nicht. Der gerissene Wolf trickst die Geißlein aus und verschlingt alle. Bis auf das Jüngste. Gemeinsam mit der Mutter befreit es am Ende seine Geschwister und der Wolf findet seine gerechte Strafe.

20 Uhr geht es dann weiter mit dem „Froschkönig für Erwachsene“, einem lustvollen Beziehungsmärchen. Eine moderne Interpretation des ewigen Themas Mann – Frau wird versprochen.