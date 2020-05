Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Frühe Hilfen“ und Kinderschutz

Ab sofort wird über die Displays in den Stadtbussen auf das Kinder- und Jugend-Sorgentelefon Thüringen und das Familienportal www.weimar.de/miteinander-wachsen hingewiesen. Ratsuchende Kinder und Jugendliche können sich an das Sorgentelefon 0800-0080080 wenden. Das Familienportal Weimar macht auf seine vielfältigen Angebote aufmerksam. „Uns ist es wichtig, dass Familien in der Coronakrise wissen, an wen sie sich bei Alltagshilfen, Krisenhilfe und Beratung wenden können“, sagte Bürgermeister Ralf Kirsten und verbindet mit der Werbung in den Bussen die Hoffnung, dass sich Kinder, Jugendliche und Eltern Hilfe holen, wenn sie in ausweglose Situationen geraten.