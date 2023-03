Frühjahrsputze in Bad Berka und Tiefengruben

Bad Berka. In Bad Berka und Tiefengruben sind Freiwillige für Samstagvormittag zum Anpacken aufgerufen.

In der Kurstadt und im Ortsteil Tiefengruben sind am Samstag, 25. März, die Freiwilligen gefragt: Der Frühjahrsputz steht auf dem Programm. Treffpunkt ist jeweils 9 Uhr – in Bad Berka vor dem Zeughaus, im Rundplatzdorf am Teich. Arbeitshandschuhe und Gerätschaften sind nach Möglichkeit mitzubringen. Die Stadtverwaltung und in Tiefengruben der Ortschaftsrat werden die Teilnehmer auf verschiedene Arbeitsbereiche verteilen, der Bauhof kümmert sich um den Abtransport des gesammelten Unrates. Zur Belohnung winken in beiden Orten allen Freiwilligen gegen Mittag eine Bratwurst und ein Getränk in geselliger Runde. Wer am gemeinsamen Einsatz nicht teilnehmen kann, ist aufgerufen, zumindest vor seinem Grundstück Wege und Straße zu reinigen.