Frühlingskonzert in Mellingen

Mellingen. Der heimische Gesangsverein „Liedertafel“ tritt am Sonntag in der St.-Georg-Kirche auf.

Sein Frühlingskonzert absolviert der Mellinger Gesangsverein „Liedertafel“ am Sonntag, 7. Mai, in der heimischen Kirche St. Georg (Kirchgasse 65 in Mellingen) auf Einladung des dortigen Fördervereins. Die Frauen und Männer unter der bewährten musikalischen Leitung von Veronika Pfennig beginnen um 15 Uhr und haben sich musikalische Gäste eingeladen: Der in Jena beheimatete Ernst-Abbe-Chor, dirigiert von Nikolaus Pfennig, gibt seine Visitenkarte in Mellingen ab.

Zu hören sind von beiden Ensembles unter anderem jede Menge bekannter Frühlingslieder. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden aber natürlich willkommen – sie fließen über den Förderverein in den Erhalt der Mellinger Kirche.