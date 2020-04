Weimar. Individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben auch in der Corona-Krise weiter möglich.

Frühlingssonne im Ilm-Park genießen

Das anhaltend schöne Frühlingswetter der vergangenen Tage lockte Jogger wie Spaziergänger ins Freie. Die Wege in den Weimarer Parks wie hier am Goethe-Gartenhaus waren gut belebt. In Zeiten von Corona und Homeoffice ist ein Spaziergang im Freien wichtig, um fit zu bleiben und um sein Immunsystem zu stärken. Allerdings sollten dabei die Regeln zum Infektionsschutz beachtet werden. Doch wer sich achtsam verhält, kann die frische Frühlingsluft sorgenfrei genießen. Das sonnig-warme Frühlingswetter soll auch am Wochenende anhalten, könnte allerdings am Samstag vereinzelt durch Regenschauer getrübt werden.