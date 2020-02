Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühlingstanz im Tanzfrühling

Unter dem Titel „Spring Dance“ (Frühlingstanz) hat die Tanzwerkstatt Weimar Tanzworkshops aufgelegt, die Jugendliche in Schwung bringen sollen. Computer und Fernsehen dominieren die Freizeit vieler junger Leute, fürchtet Janina Reimer, die stellvertretende Leiterin der Tanzwerkstatt. Das lasse nicht nur ihre Fitness, sondern häufig auch ihre Sozialkompetenz entsprechend alt aussehen. Diesem Trend habe die Tanzwerkstatt Weimar den Kampf angesagt: mit sinnvoller und bewegter Freizeitgestaltung will sie Weimars Teens auf die Sprünge helfen.



Mit den Tanzworkshops zum „Spring Dance“ am 7. März will die Tanzschule neben den normalen Kursen auch am Wochenende die Möglichkeit bieten, sich durch das Tanzen zu bewegen, neue Freunde kennen zu lernen und vom Sofa hoch zu kommen. In verschiedenen Workshops von Hip Hop über Dancehall bis Breakdance können Jugendliche ab mindestens elf Jahren sich in spannenden Tanzstilen ausprobieren. Sie haben damit die Möglichkeit, an ihre körperlichen Grenzen zu gehen und Neues zu lernen.

Nach der körperlichen Anstrengung sorgt die Tanzschule auch für Entspannung. Die jungen Leute können zusammen den Tag ausklingen lassen und so ganz nebenbei ihre sozialen Fertigkeiten schulen und Gemeinsamkeit erleben. „Wir möchten den Jugendlichen Alternativen für das bieten, was sie in ihrer Freizeit unternehmen können. Wir schaffen somit einen Raum, an dem sie Neues erfahren und sich selbst als aktive Menschen in einer tollen Gemeinschaft erleben können“, so Janina Reimer.

Am übernächsten Sonnabend geht es um 14.30 Uhr in der Tanzwerkstatt am Bahnhof los. Das detaillierte Programm und die Anmeldung gibt´s unter www.tanzwerkstatt-weimar.de im Netz.

Hip Hop bietet die Tanzwerkstatt derweil nicht nur für Jugendliche an. Ab 16. März, 18 Uhr legt die Tanzwerkstatt auch einen Hip-Hop-Kurs für Erwachsene auf. Die einfache Begründung: „Tanz kennt keine Altersbegrenzung, und deshalb haben wir erstmal auf zehn Stunden befristet einen Kurs speziell für Erwachsene vorbereitet“, erläutert Bastian Geyer, der als Tanzlehrer den Kurs leiten wird. „Es sind keine Vorkenntnisse nötig, nur Spaß an moderner Musik und Lust darauf, sich tänzerisch auszuprobieren“.

Bei Neuntklässlern der Parkschule hat das in diesem Monat bereits funktioniert. Sie tanzten zum wiederholten Mal im Rahmen ihrer Projekttage mit der Tanzwerkstatt Weimar. Neben Hip Hop Moves lernten sie dabei auch einige Umgangsformen untereinander, die ihnen außerhalb des Tanzsaales ebenfalls nützlich sein können. Der Tanz in der Gruppe fördere soziale Kompetenzen der Schüler: Denn um eine schöne gemeinsame Choreografie auf die Beine zu stellen, müssen sie sich zusammenraufen und das Erarbeitete auch einprägen. Um diese Choreografie nicht zu vergessen, wird wiederum das Gedächtnis der Schüler angeregt. Und Tanzen macht nicht nur Spaß, sondern hält einen natürlich auch körperlich fit. Man sieht also: Tanzen macht stark und schlau!



So vielfältig die Interessen und Musikgeschmäcker der Schüler sind, so vielfältig sind auch die Tanzstile. Die Projekttage konnten nur einen sehr kleinen Einblick in die große Welt des Tanzes geben. Der „Spring Dance“ geht über Hip Hop hinaus. Die Tanzstunde mit den Mitschülern führt derweil in den Paartanz ein, der mit seinem Abschlussball ein gemeinsames Erfolgserlebnis verspricht.



Janina Reimer ist von ihren Angeboten überzeugt: „Nun heißt es für Junge und Junggebliebene nur noch: Runter von der Couch und rein in die Turnschuhe“.