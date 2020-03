Andreas Ender ist am Sonntag, dem 8. März, mit Weimarwerk und CDU Gastgeber eines Frühschoppen auf der Kegelbahn in Oberweimar.

Oberweimar. Nicht nur an Frauen wendet sich Andreas Ender, der als Ortsteilbürgermeister kandidiert, mit einem Frühschoppen am Frauentag in Oberweimar

Frühschoppen am Frauentag

Einen Frühschoppen am Frauentag richten Andreas Ender, Bewerber für das Amt des Ortsteilbürgermeisters in Oberweimar-Ehringsdorf, sowie das Weimarwerk Bürgerbündnis und die CDU am Sonntag aus. Auf der Kegelbahn in Oberweimar gibt es laut Ankündigung unter dem Motto „das persönliche Miteinander aktiv gestalten“ für Frauen, Männer und jüngere Besucher ab 11 Uhr kulinarische und kulturelle Überraschungen.