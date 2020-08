Frühstück auf dem City-Skyliner zum Zehnjährigen

Zeitweilig sah es im zehnten Jahr des Vereins Weimarer Dreieck nicht gut aus für seine Vorhaben. Am Ende dieser Woche konnte Vorsitzender Dieter Hackmann allerdings ein versöhnliches Fazit ziehen. Man hatte mit der Europäischen Akademie Otzenhausen einen ausgezeichneten Preisträger für den 9. Weimarer-Dreieck-Preis ausgewählt und in Weimar geehrt. Am Freitag sorgte eine Einladung von Oberbürgermeister Peter Kleine auf den City-Skyliner dafür, dass der Verein auch seinen Geburtstag ein wenig begehen konnte. Vor Öffnung der höchsten mobilen Aussichtsplattform der Welt stieg das Stadtoberhaupt mit dem Vorstand zu einem einstündigen Geburtstagsfrühstück über die Dächer von Weimar auf. Der große Kongress zum Geburtstag ist derweil auf das nächste Jahr verschoben.