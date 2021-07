Führung durch den Friedwald bei Bad Berka

Bad Berka. Das Konzept der Bestattung am Fuß eines Baumes steht im Mittelpunkt einer Führung am Samstagnachmittag.

Einmal mehr können Neugierige den Friedwald auf dem Adelsberg bei Bad Berka im Rahmen einer Führung kennenlernen. Ein Friedwald-Förster steht am Samstag, 10. Juli, ab 14 Uhr bereit. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich dabei über das Konzept der Bestattung in der Natur informieren – von den unterschiedlichen Grabarten und -kosten über die Auswahl eines Baumes bis hin zur Gestaltung der Beisetzungen ist alles dabei. Treffpunkt ist die Info-Tafel am Friedwald-Parkplatz. Der befindet sich am Thüringenweg, ist zu erreichen unter anderem über die Zufahrt zum Paulinenturm und an den Waldweg-Kreuzungen gut beschildert. Da die Teilnehmerzahl begrenzt bleibt, ist eine Anmeldung erforderlich.

www.friedwald.de/bad-berka

oder Telefon: 06155 848-100