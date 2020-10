Führung zu Kriegern von Thüringen

Eine Sonderführung in den Ferien bietet das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens am Dienstag ab 17 Uhr an. „Die Herren von Boilstädt – weit gereiste Krieger in Thüringen“ ist sie überschrieben. Dr. Christian Tannhäuser taucht mit den Teilnehmern in die Zeit der Merowinger ein. Die Besucher können einem Kriegerfürsten in die Augen blicken, der vor mehr als 1300 Jahren gestorben ist. Und sie können erfahren, was sein Grab noch heute über sein Leben erzählt.

Treffpunkt für die Teilnehmer ist die Museumskasse. Für die Veranstaltung ist eine telefonische Anmeldung notwendig. Das Museum ist unter 03643 / 818 330 zu erreichen.