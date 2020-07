Der Verein Alte Feuerwache Weimar bietet ab 1. August Führungen an.

Weimar. Interessierte können sich das Projekt in Weimars Innenstadt ab Anfang August an drei Samstagen ansehen und erklären lassen

Führungen in der Alten Feuerwache

Die Alte Feuerwache ist durch das Open-Air-Sommerprogramm auf dem Hof in Weimar in aller Munde. Das Interesse der Menschen sei groß und gehe über Informationen zu Kulturveranstaltungen weit hinaus, berichtet Christian Meyer vom Vorstand des Vereins Alte Feuerwache Weimar: „Viele Menschen fragen uns vor und nach den Veranstaltungen: Wie ist der Stand des Projektes? Was wird genau um- und ausgebaut? Gibt es die Möglichkeit, das Ensemble zu besichtigen und Fragen zu stellen?

Letzteres ist ab Anfang August an drei Samstagen bei Führungen möglich. Dabei gebe es viele spannende Details über die Vergangenheit und Zukunft der Alten Feuerwache zu erfahren: Einige Um- und Rückbauten haben – weitgehend unbemerkt – bereits stattgefunden. Die Planung für die insgesamt 3000 Quadratmeter Nutzfläche sei weit vorangeschritten, Bauanträge befänden sich bereits in Bearbeitung.

Die zukünftigen Mieter und Mieterinnen haben zu den kostenlosen Führungen über das Gelände und durch die Gebäude eingeladen. Treffpunkt ist auf dem Innenhof. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist beim Betreten der Gebäude und wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht gewahrt werden kann, Pflicht.

Kulturprogramm: www.lichtblick-weimar.de; Führungen: 1., 15. und 29. August jeweils um 19 Uhr; Erfurter Straße 37