Führungen und Lesung im Landschaftspark Holzdorf

Holzdorf. Zu Führungen durch die Skulpturenschau und einer Lesung mit Musik lädt das Landgut Holzdorf in seinen Park ein.

Gleich zwei Veranstaltungen gibt es am Sonntag, 8. August, am Buga-Außenstandort Landschaftspark Holzdorf. Um 16 und 17 Uhr leitet Galeristin Elke Gatz-Hengst eine Führung durch die dortige Skulpturenschau. In Kooperation mit ihrer Galerie Profil wurden die sonst leerstehenden Sockel des Parks mit zeitgenössischer Kunst ausgestattet. Bis zum 10. Oktober sind die Skulpturen und Plastiken von Sylvia Bohlen, Michael Ernst, Robert Krainhöfner und Walter Sachs zu besichtigen. Ab 18 Uhr liest der aus Legefeld stammende Greizer Schriftsteller Winfried Arenhövel im Rahmen der Reihe Legende Holzdorf aus seinen Büchern. Musikalische Akzente setzen zwei Musikerinnen des Yiddish Summer Weimar. Bei Regen findet die Veranstaltung im Herrenhaus statt.