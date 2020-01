Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf Jazzer am Montag im Weimarer C-Keller

Die „Kapelle 17“ bestreitet am Montag, 6. Januar, den traditionellen Live-Abend im Weimarer C-Keller. Die fünf Musiker gründeten ihr Jazzprojekt beim Studium an der Mannheimer Musikhochschule und halten daran fest, obwohl sie inzwischen neben Mannheim über die Städte Köln, Berlin und Stuttgart verstreut leben und arbeiten. Jojo Mann an der Gitarre, Bene Jäckle am Tenorsaxophon, Paul Janoschka am Klavier, Jakob Obleser am Kontrabass und Jonas Kaltenbach am Schlagzeug nennen ihren Stil „Modern Surf Jazz“. Aktuell sind sie auf einer Tour durch acht deutsche Städte, Weimar ist die zweite Station. Der C-Keller öffnet ab 21 Uhr, das Konzert beginnt nach 22 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Montag, 6. Januar, 22 Uhr, Markt 21, Eintritt frei