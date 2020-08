Fünf Künstler knüpfen den „Klangteppich“ in Tonndorf

Fünf Künstler hat die Gemeinschaft auf Schloss Tonndorf zur diesjährigen Auflage ihrer Kinder-Kunstwoche „Klangteppich“ eingeladen. Vom 24. bis 28. August stehen die Kurse „Improvisationstheater“, „Musik aus dem Wald?“ „Papier-Werkstatt“, „Malerei & Collage“ sowie „Bildteppichweben“ auf dem Programm. Los geht es an allen Tagen 13.30 Uhr, die Kurse dauern bis 18 Uhr. Krönender Höhepunkt ist eine Abschlusspräsentation am Freitag, 28. August, ab 17.30 Uhr im Schlosshof. Das Programm richtet sich an Kinder von 6 bis 14 Jahren. Die Teilnahme kostet pro Kind 90 Euro, Geschwisterkinder zahlen je 70 Euro. Die Gemeinschaft bietet begleitend für Kinder, die nicht jeden Tag anreisen wollen, ein Camp mit Vollverpflegung, Betreuung und Abenteuer-Programm an – es kostet 220 Euro pro Kind (Gµeschwister: 190). Erfunden hat die Veranstaltungsreihe die 2017 verstorbene Textilkünstlerin Ulrike Drasdo. Sie organisierte den „Klangteppich“ zunächst in Hohenfelden, seit 2011 ist Schloss Tonndorf Gastgeber.

Anmeldungen: klangteppich@schloss-tonndorf.de