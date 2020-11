Fünf neue Corona-Infektionen in Weimar

In Weimar wurden am Mittwoch fünf weitere positive Corona-Tests bekannt.

Weimar. Wert der Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Mittwoch in der Kulturstadt wieder leicht über 50

Fünf neue per Test bestätigte Corona-Infektionen sind dem Weimarer Gesundheitsamt mit Stand Mittwoch 16.30 Uhr gemeldet worden. Die Ansteckungen erfolgten in drei Fällen im familiären oder beruflichen Umfeld. Bei zwei Betroffenen war der Infektionsweg am Mittwoch noch nicht bekannt. Zeitgleich wurden im Vergleich zum Dienstag neun Weimarer als genesen eingestuft. Damit stieg der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz, der die Infektionsintensität vergleichbar machen soll, wieder leicht von 49,16 auf 50,70 an.