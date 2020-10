Fünf neue Infektionen in der Region

Weimar. Landratsamt meldet vier neue Fälle im Weimarer Land, ein weiterer in Weimar per Test bestätigt

Vier neue per Test bestätigte Corona-Infektionen hat das Landratsamt am Donnerstag für das Weimarer Land gemeldet. Dabei handele es sich um zwei ältere Menschen sowie zwei Mitglieder einer Familie. Letztere hatten sich vermutlich bei einer Feier vor zwei Wochen infiziert und befanden sich bereits vor dem positiven Testergebnis in Quarantäne, hieß es. Ein weiterer Kreisbewohner ist zudem genesen. Damit gelten im Kreis Weimarer Land aktuell insgesamt 20 Menschen als aktiv krank.