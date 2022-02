Fünf Personen mehr in stationärer Behandlung in der Region Apolda

Weimarer Land. Die Zahl der wegen Corona in stationärer Behandlung befindlichen Personen hat sich um 5 erhöht. Das meldet das Gesundheitsamt.

Im Weimarer Land gibt es 24 weitere positiv getestete Personen. Das meldet das Gesundheitsamt mit Stand vom 22. Februar. Damit liegt die Gesamtzahl der Betroffenen nun bei aktuell 2439.

Innerhalb von sieben Tagen gab es laut Robert-Koch-Institut 987 Fälle. Der Inzidenzwert liegt bei 1199,4. Erhöht hat sich die Zahl der in stationärer Behandlung Befindlichen, es sind 12, also 5 mehr als tags zuvor.

Derzeit sind 596 Kontaktpersonen in Quarantäne und 35 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Bisher verstarben 121 an oder mit Corona. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreisgebiet 14.647 Fälle registriert, 12.087 Personen gelten als genesen.