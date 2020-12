Weimar Von Heiligabend bis zum ersten Weihnachtstag 60 Neuinfektionen. Gesundheitsamt appelliert an Verantwortungsbewusstsein.

Fünf weitere Todesfälle in Weimar

Weimar. Fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona und 60 neue Infektionen haben die Situation in Weimar weiter verschärft.

Damit gibt es in der Stadt jetzt 283 aktuell Infizierte (+50). In Kliniken werden weiterhin 14 Corona-Patienten stationär behandelt. 877 Personen befinden sich in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg auf 275,96 (Vortag: 226,90).

Vor dem Hintergrund der hohen Zahl an Neuinfektionen bat das Gesundheitsamt erneut um Beachtung, dass es bis zu drei Tage dauern, bis das Gesundheitsamt Kontaktpersonen positiv getesteter Personen telefonisch informiert.

Wem bekannt ist, dass er oder sie Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte (mindestens 15 Minuten, weniger als 1,5 m Abstand und ohne Mund-Nasen-Bedeckung), der solle sich unverzüglich selbstständig in Quarantäne begeben. Gleiches gelte, wenn die Corona-Warn-App ein hohes Risiko durch Kontakt zu einer positiv getesteten Person anzeigt.

Wer selbst ein positives Testergebnis erhalten hat, der wurde gebeten, wenn möglich, alle Kontaktpersonen schon vor Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt schnellstmöglich zu informieren.