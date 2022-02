Fünftes Gebet für Frieden in Weimar

Pfarrerin Teresa Tenbergen (Foto) und Superintendent Henrich Herbst leiten am 23. Februar auf dem Herderplatz das fünfte Gebete für den Frieden in Weimar.

Weimar. Seniorenheim-Leiterin und Kardiologe sprechen auf dem Herderplatz über ihre Sorgen in Zeiten der Pandemie.

Zum fünften Gebet für den Frieden in Weimar haben der evangelische Kirchenkreis und die Kirchengemeinde Weimar für Mittwoch auf den Herderplatz eingeladen. Unter dem Wort „Selig sind, die Frieden stiften“ wird dieses von Superintendent Henrich Herbst und Pfarrerin Teresa Tenbergen gestaltet. „Wir lassen Menschen zu Wort kommen, die in ihrem Arbeitsumfeld durch die Pandemie besonders herausgefordert sind,“ betonte Superintendent Herbst. Diesmal werden Ulrike Holitschke, Leiterin des Seniorenpflegeheims Sophienhaus, und Matthias Schreiber, Oberarzt in der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin der Zentralklinik Bad Berka, den Versammelten ihre Sorgen in der gegenwärtigen Situation mitteilen. Auch die angespannte Situation in der Ukraine werde aufgenommen ins Gebet und die Bitte um Frieden.

Mittwoch, 23. Februar, 18 Uhr; Herderplatz