Für Farbsuche Planen-Lücke am Rathaus

Mithilfe einer Musterfassade will die Stadt sich auf die künftige Farbgestaltung des historischen Rathauses am Markt festlegen. Dafür werde spätestens an diesem Mittwoch ein Teil der Baustellen-Plane entfernt, sagte Christina Tauro von der Denkmalschutzbehörde. Ziel sei, der Intention der ursprünglichen Gestaltung nachzuspüren. Diese sei aber durch die Befunde kaum nachzuvollziehen, weil. weil sie nur noch fragmentarisch erhalten seien. Das Travertin-Mauerwerk sei teilweise vom Vorgänger-Bau wiederverwendet worden, der abgebrannt war. Darüber wurde Farbe aufgetragen, um die natürlichen Unterschiede des Travertins auszugleichen. Christine Tauro blieb bei der Aussicht, die bereits in der Vorwoche bei einer Baustellen-Begehung verkündet wurde: Die Fassade wird heller, vermutlich erhält sie einen hellen Beigeton mit Marmorweiß an den aufgesetzten Elemente.