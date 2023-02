Für Körper und Geist das Tanzbein schwingen: Rund 30 Personen beim Schnupperangebot des Weimarer Stadtsportbundes

Weimar. Im Rahmen des Projekts „50plus – fit und bewegt älter werden“ luden Weimarer Stadtsportbund und Verein Tanzfreunde 05 auf die Tanzfläche.

Der Stadtsportbund Weimar hat ein weiteres Schnupperangebot im Rahmen des Projekts „50plus – fit und bewegt älter werden“ gemeinsam mit dem Verein Tanzfreunde 05 angeboten. Knapp 30 Personen folgten der Einladung zum Austausch und Schnuppern in das Training der Tanzfreunde, teilt der Stadtsportbund mit. Im Januar fand bereits ein Schnupperangebot bei den Dartspielern des SC 1903 Weimar statt.

Mit der Hilfe der ausgebildeten Tanztrainer der Tanzfreunde 05 und des HSV Weimar, Abteilung Tanzen sowie der Übungsleiterin des WSV konnten Schritte erlernt und zur Musik getanzt werden. Für jeden war etwas dabei, Fragen wurden gestellt und Informationen ausgetauscht.

Am Ende waren sich alle einig, es war ein gelungener Abend, heißt es in der Mitteilung des Stadtsportbundes.

Koordinationsfähigkeit wird geschult

Und Tanzen habe viele Vorteile für Geist und Körper: Bis zu 660 Kalorien werden bei einer Stunde tanzen verbrannt. Die Beweglichkeit wird bis ins hohe Alter gefördert. Der Stoffwechsel wird angekurbelt, Muskeln gestärkt und selbst die Knochendichte nimmt beim Tanzen zu. Das Tanzen schult die Koordinationsfähigkeit, das Gleichgewicht und auch das flexible Denken. Es laufen viele Prozesse gleichzeitig im Körper ab, was in den Alltag übertragen werden kann. Zudem schüttet der Körper Endorphine aus, was zu einem Glücksgefühl führt und Stress abbaut, so der Stadtsportbund.

Die nächste Veranstaltung für Sportbegeisterte ab 50 Jahren findet am 2. März, von 10 bis 11.30 Uhr statt: Prellball mit dem Hochschulsportverein Weimar, in der Sporthalle „Tonne“, Florian-Geyer-Straße 81.