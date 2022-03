Für zehn Tage heißt es „Manege frei!“ am Weimarer Kaufland

Weimar. Die „Circus-Show Robini“ gastiert mit vielen Tieren, Akrobaten und Clowns vom 11. bis 20. März an der Humboldtstraße.

„Manege frei!“ heißt es vom 11. bis 20. März am Kaufland in der Humboldtstraße. Dort gastiert die „Circus-Show Robini“ mit dem Programm „Eine Reise ins Traumland“. Dazu gehören Pferde, eine Kamel-Karawane und Ziegen, eine Western-Show, preisgekrönte Handstand- sowie Luftakrobaten, natürlich Clowns und vieles mehr. „Mit ihrem Besuch machen Sie sich selbst eine Freude und unterstützen ein Stück Zirkuskultur, die vom Aussterben bedroht ist“, heißt es in der Ankündigung. Vorstellungen laufen täglich ab 17 Uhr (20. März nur 14 Uhr). Mit Coupons unter anderem aus Geschäften oder über Facebook erhalten Kinder am 11. März sowie montags bis mittwochs Ermäßigung.

Ticket-Hotline: 0177/4885572