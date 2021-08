Furioses Caravan-Orchester feiert im Weimarer E-Werk ein Fest des Lebens

Weimar. Ein israelisch-arabisches Gemeinschaftsgefühl beim Yiddish Summer Weimar: Das Caravan-Orchester zelebriert gemeinsam mit Chor das Leben und die Liebe.

„Wir geben hier oben auf der Bühne unser Bestes und ihr unten.“ Dirigent und Musiker und Moderator Ilya Shneyveys wendet sich in Englisch ans Publikum, versetzt mit einigen deutschen Wörtern. Der gebürtige Lette, der inzwischen in New York lebt, kann diese Bitte nur kokett meinen. Sein Gesicht ist voller Schalk. Er hat sie doch längst alle wieder auf seiner Seite, er spürt es. Denn zu diesem Zeitpunkt am Freitagabend im Sommertheater am E-Werk Weimar hat er sein Publikum dort, wo er es immer hin bekommt: Mitten im Rausch der Musik und der Freude am Leben. Schließlich: es ist Yiddish Summer Weimar, Caravan-Orchester-Zeit mit Chor.

Das ist – wieder einmal – ein Erlebnis, bei dem nicht klar ist, ob die Lebensfreude diese Musik hervorbringt oder umgekehrt. Aber das ist auch nicht wichtig. Vier große Künstlerinnen und Künstler des Klezmer, jiddischer Musik und arabischer Musik (Ilya Shneyveys, Polina Sheperd, Amal Murkus und Jeryes Murkus Ballon), haben gemeinsam mit Studierenden aus Haifa und der Musikhochschule Weimar innerhalb von zehn Tagen ein Konzert zusammengestellt, das es so ein zweites Mal wohl kaum in Deutschland gibt. Aufgeladen ist es mit dem Wissen um das Leben der studierenden Frauen und Männer mit jüdischen, arabischen und christlichen Wurzeln in Israel.

Doch vor allem ist es ihr Können an den Instrumenten. Die Oud (eine arabische Laute), Schlagzeug, Violine, Piano, Akkordeon, Trompete etc. beherrschen die 40 Jugendlichen exzellent. Die Freude an diesem Miteinander ist den Jungen anzusehen. Einige waren vor zwei Jahren schon einmal in Weimar zu Gast beim Yiddish Summer. Es muss ihnen so gefallen haben, dass sie ihre Semesterferien für die Musik zur Seite geschoben haben.

Gleiches gilt für die Studierenden an der Musikhochschule Weimar. Die ist mittlerweile Kooperationspartner für den Yiddish Summer. Inzwischen arbeitet der Kurator des Yiddish-Festivals, Andreas Schmitges, als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Tiago de Oliveira Pinto, dem Inhaber des Lehrstuhls für Transcultural Music Studies an der Hochschule.

Bejubelt werden an diesem Abend auch die zehn jungen Frauen im Chor, die sowohl von Polina Sheperd (Großbritannien) als auch von Amal Murkus (Israel) dirigiert wurden. Ihr mehrstimmiges „Liebster, meiner“ wurde ebenso gefeiert wie die von Shneyveys nach der Pause angekündigte Tanzmusik. Musik zum Tanzen? Ja, dafür taugt Klezmer, taugen die anderen Musikrichtungen aus dem Nahen Osten durchaus, zumeist jedenfalls. Das Konzert reißt auch Künstlerinnen und Künstler des Yiddish Summer von den Sitzen: Sascha Lurje, Miriam Camerini, Sveta Kundish, Samuel Seifert und natürlich Yiddish-Summer-Chef Alan Bern. Sie klatschen, singen und stampfen wie alle anderen. Freuen sich, wieder in Weimar zu sein.

