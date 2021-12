Fußgänger geschlagen - Unfall mit Bus

Weimar / Bad Sulza. Die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Streit nach kleinerem Unfall: Radfahrerin schlägt Mann ins Gesicht

Auf dem Gehweg in der Humboldstraße in Weimar berührte Dienstagabend eine Radfahrerin einen Fußgänger leicht am Arm. Es kam zu keinerlei Beschädigungen oder Verletzungen. Dennoch gerieten die Radfahrerin (33) und der Fußgänger (47) im Anschluss aneinander. Es kam zu einer Auseinandersetzung, welche darin endete, dass die Frau den Mann ins Gesicht schlug. Warum die Situation eskalierte, konnte die Polizei nicht mehr klären.

Busfahrer baut Unfall

In Bad Sulza, in der Eckartsbergaer Straße kam es am Dienstag gegen 13 Uhr zu einem Unfall, als ein 45-jähriger Busfahrer beim Einfahren in die Bushaltestelle gegen einen parkenden Lkw stieß. Verletzt wurde niemand. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt. Die Fahrzeuge blieben in der Obhut ihrer Besitzer und konnten anschließend weiter genutzt werden