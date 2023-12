Fußgängerin in Weimar angefahren: Zahlreiche Unfälle im Weimarer Land

Weimar und Umgebung Eine Autofahrerin übersieht den Gegenverkehr und prallt gegen eine Laterne. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar und Umgebung.

Am Dienstag und Mittwoch kam es im Weimarer Land zu mehreren Wildunfällen. Wie die Polizei informierte, war am Dienstagmorgen ein Pkw von Hopfgarten in Richtung Isseroda unterwegs, als plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Trotz Gefahrenbremsung, erfasste das Auto das Tier, welches noch vor Ort starb.

Als am Dienstagabend ein Autofahrer die Landstraße von Ettersburg in Richtung Weimar passierte, überquerte gerade ein Wildschwein die Fahrbahn. Auch hierbei konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Wildtier. Dieses verkeilte sich in das Fahrzeug.

Ein weiterer Unfall dieser Art ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Blankenhain und Kleinlohma. Hierbei stieß ein Pkw mit einem Reh zusammen. Auch bei dieser Kollision überlebte das Reh nicht. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Auto schleudert gegen Straßenlaterne

Eine Autofahrerin war am Dienstagnachmittag von der Buttelstedter Straße in die Ettersburger Straße in Weimar unterwegs, als sie auf der Höhe einer Tankstelle links abbiegen wollte. Laut Polizeiinformationen übersah sie dabei ein Auto aus der Gegenrichtung. Es kam unweigerlich zum Zusammenstoß. Das Auto der Unfallverursacherin wurde von der Fahrbahn gedrückt und rammte anschließend eine Straßenlaterne. Eine 17-jährige Beifahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen und der Laterne entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Fußgängerin wird bei Kollision auf Motorhaube geschleudert

Am frühen Dienstagabend war eine Autofahrerin vom Burgplatz kommend in Richtung Kegelplatz unterwegs, als sie beim Abbiegen in die Gerberstraße in Weimar eine Fußgängerin übersah. Laut Polizei überquerte diese gerade die Straße, als sie von dem Auto erfasst wurde. Die 67-Jährige fiel zunächst auf die Motorhaube und landete anschließend auf der Straße. Sie zog sich Verletzungen am Kopf zu und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Engstelle führt zu Zusammenstoß mit Baum

Aus Dielsdorf kommend, fuhr ein Pkw in Richtung Vippachedelhausen, als sich die Fahrbahn verengte und der Fahrer dem Gegenverkehr ausweichen musste. Wie die Polizei erklärte, kam er dabei zu weit nach rechts und kollidierte daraufhin mit einem Baum. Durch den Aufprall verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und landete im Straßengraben. Der Fahrer blieb jedoch unverletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

